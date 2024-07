Amsterdam steekt 15 miljoen in ouderenzorg

De gemeente Amsterdam steekt tot en met 2026 15,1 miljoen euro extra in de ouderenzorg in de stad.

Het geld wordt besteed aan mantelzorgondersteuning, een dementievriendelijke stad, het bevorderen van vitaliteit van ouderen en zorgzame buurten. Onder zorgzame buurten verstaat Amsterdam straten waar mensen naar elkaar omkijken, samen activiteiten kunnen ondernemen en waar zorg op maat wordt geleverd. Dit jaar wordt er 1,7 miljoen euro gestoken in de ouderenzorg.

Grote gezondheidsverschillen

Naar verwachting is het aantal 65-plussers in 2050 in de hoofdstad opgelopen tot 190.000. Nu zijn dat er 127.000. “Het is mooi dat Amsterdammers steeds ouder worden. Maar er zijn grote gezondheidsverschillen, de eenzaamheid onder ouderen is hoog en te veel ouderen wonen in woningen die niet geschikt zijn voor hen”, zegt Alexander Scholtes, wethouder zorg van de stad.

“Ik vind het ontzettend schrijnend dat er in onze stad ouderen zijn die niet op een prettige, veilige en waardige manier oud worden. Met het plan Ouderen in Amsterdam gaan we hier nu actief wat aan doen.”