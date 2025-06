Forse maatregelen in Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg

In het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) zijn de zorgpartijen met VWS-staatssecretaris Vicky Maeijer overeengekomen de bezuinigingen van ruim een half miljard euro per jaar te halveren. In 2026 wordt nog maar 281 miljoen euro gekort, oplopend tot 360 miljoen in 2030.

Dat staat in het HLO dat Maeijer dinsdagochtend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Enkele uren na de publicatie maakte ze bekend op te stappen uit het kabinet-Schoof, omdat PVV-leider Geert Wilders de PVV-ministers heeft gevraagd te vertrekken omdat hij ontevreden is over het asielbeleid van het kabinet. Hoe het verder moet met het HLO is onduidelijk. Het akkoord kan worden behandeld in de Tweede Kamer als het niet ‘controversieel’ wordt verklaard.

In het HLO staan vier onderwerpen centraal: reablement, integratie van de Wmo met Zvw en Wlz, aanpak van de bureaucratie en beperkingen van de toegang tot de ouderenzorg. In een begeleidende Kamerbrief schrijft Maeijer dat de brancheorganisaties het HLO deze maand voorleggen aan de achterban, waarna het nog voor het zomerreces zou kunnen worden behandeld.

In het HLO staat onder meer dat het Zorginstituut scherpere criteria voor pakketbeoordelingen gaat voorstellen. Er komt ook een opnametoets in de wet die bepaalt of iemand naar een verpleeghuis mag. “Verblijf is daarmee niet een vanzelfsprekend onderdeel van de aanspraak op Wlz-zorg,” aldus het HLO. De prognose in het HLO is dat zorgprofessionals in 2029 bijna 10 procent minder tijd aan een cliënt kunnen besteden dan vorig jaar.

Lees op Zorgvisie een uitgebreid overzicht van de meeste maatregelen uit het HLO.