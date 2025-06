Agema en Maeijer laten zorgveld in verwarring achter

Wilders heeft premier Schoof vanochtend gemeld uit de coalitie te stappen en “dat wij hier geen verantwoordelijkheid meer voor kunnen dragen”. Ook zei hij zijn ministers en staatssecretarissen terug te trekken. Agema, ook vice-premier, zegt dat ze “met groot verdriet” opstapt. “Ik heb bijna nog mijn grote droom waargemaakt, maar het is niet gelukt.” Ze zegt het Wilders niet te verwijten. Staatssecretaris Maeijer laat weten dat ze solidair is met haar partijleider. “Dit is politiek, het is wat het is. En we gaan weer verder.”

‘Eigen verantwoordelijkheid’

Volgens Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, is het de verantwoordelijkheid van bewindspersonen en zelf om op te stappen dan wel aan te blijven in een demissionair kabinet. “Wilders is niet bevoegd ze te ontslaan, dat kan alleen de koning doen.” Het gebeurt volgens de hoogleraar wel vaker dat bewindslieden direct opstappen als een kabinet ten val komt. Op hun plaats kan dan een demissionair minister worden aangewezen of kunnen vrijgevallen portefeuilles worden verdeeld.

Reacties uit zorgveld

De bewindspersonen laten het zorgveld in verwarring achter. Het ministerie van VWS zegt dat het AZWA-overleg met vertraging gewoon doorgaat. Tegelijkertijd stromen de verontruste reacties uit het zorgveld binnen. “Het einde van de coalitie maakt de toekomst van het AZWA ineens onzeker“, laat NFU-voorzitter Helen Mertens bijvoorbeeld weten. V&VN roept bij monde van voorzitter Bianca Buurman de Tweede Kamer op om verantwoordelijkheid te nemen: “Laat zorgprofessionals niet de dupe worden van politieke stilstand”.

Akkoorden op losse schroeven

Agema maakte maandag bekend dat ze deze week overeenstemming hoopte te bereiken over het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord (AZWA). Het ministerie van VWS liet vanochtend weten dat PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer met zorgorganisaties, zorgverleners, gemeenten en ouderen/patiëntenorganisaties een onderhandelaarsakkoord heeft bereikt over de ouderenzorg. Deze afspraken leggen de partijen nu voor aan hun achterban. Welke invloed de politieke situatie daarop heeft, is nog niet duidelijk. (ANP/Skipr)