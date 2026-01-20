Skipr

Amsterdam UMC benoemt CEIO

,

Tom Broens is per 1 januari 2026 benoemd tot Chief Education Information Officer (CEIO) bij Amsterdam UMC. Met deze benoeming wil het ziekenhuis het onderwijsdomein verbinden met informatietechnologie om onderwijsprofessionals en ict-experts optimaal te laten samenwerken.

Een CEIO is verantwoordelijk voor het strategisch aansturen van onderwijs en opleiding op het gebied van digitalisering, datagedreven werken en inzet van innovatieve technologieën zoals AI. De CEIO zorgt ervoor dat onderwijsprogramma’s en trainingen aansluiten bij de digitale ontwikkelingen in de zorg. Broens zal zich onder meer bezighouden met de vraag welke ict-vaardigheden en welk niveau van digitale geletterdheid verpleegkundigen en artsen moeten hebben.

CEIO Tom Broens

Eerder zijn al CxIO’s benoemd voor de domeinen geneeskunde, verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek. Broens zal als CEIO nauw samenwerken met deze collega’s en met partners uit de opleidingsregio, universiteiten en (inter)nationale netwerken. In zijn nieuwe functie zal hij zich richten op het strategisch verbinden van onderwijs en digitale informatiehuishouding. Denk aan het versterken van digitale, data- en AI-vaardigheden van zorgprofessionals via leerroutes en innovatieve trainingsmethoden. Dat moet zorgmedewerkers beter voorbereiden op de digitale transformatie binnen de zorg. Broens combineert deze nieuwe rol met zijn huidige functie als hoofd van het Teaching & Learning Centre van de Faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam

