Amsterdam UMC gaat luchtvervuiling bijhouden in patiëntendossiers

Het Amsterdam UMC gaat in patiëntendossiers bijhouden in hoeverre patiënten in hun woonomgeving worden blootgesteld aan luchtvervuiling. Het ziekenhuis hoopt patiënten daardoor persoonlijke en praktische tips te kunnen geven om de risico’s van luchtverontreiniging te verkleinen, bevestigt kinderarts Berber Kapitein na berichtgeving door RTL Nieuws.

De luchtkwaliteit wordt in Nederland per postcodegebied geregistreerd. Die gegevens worden nu gekoppeld aan de woongegevens van patiënten van het Amsterdam UMC. Het idee ontstond onder kinderartsen van het ziekenhuis, naar Londens voorbeeld, maar wordt uitgebreid naar volwassen patiënten omdat longartsen er ook interesse in hadden.

Astma

Astma is onder kinderen de meest voorkomende chronische ziekte, zegt Kapitein. “Een op de zes kinderen krijgt de ziekte door blootstelling aan luchtvervuiling.” Volgens de arts kunnen kleine maatregelen kinderen al beschermen tegen verontreinigde lucht. Bijvoorbeeld door een andere route naar school te kiezen of een woning aan een drukke weg niet tijdens de spits te ventileren.

Omgeving meewegen

Hoewel het volgens Kapitein in de praktijk lastig is om verhoogde blootstelling aan vervuilde lucht een-op-een te koppelen aan astma, is wel duidelijk dat dit het risico op een astma-aanval groter maakt. “Als een arts de astma van een patiënt niet onder controle kreeg, keken we voorheen nooit naar de omgeving van de patiënt”, aldus Kapitein. Dat dat nu wel gebeurt, kan de behandeling volgens haar ten goede komen.

Luchtvervuiling kan ontstaan door bijvoorbeeld de uitstoot van uitlaatgassen als stikstofdioxide en door houtstook. Behalve tot astma kan blootstelling aan verontreinigde lucht ook leiden tot onder meer hart- en vaatziekten en longkanker. (ANP)