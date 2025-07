Amsterdams team ontwikkelt internationale medische app voor vluchtelingen

De app HealthEmove is de afgelopen twee jaar ontwikkeld door tropenarts Steven van de Vijver en zijn collega’s van het Amsterdam Health & Technology Institute. HealthEmove krijgt steun van Patients Know Best, een Engels bedrijf dat met vijf miljoen gebruikers de grootste aanbieder in de wereld is van persoonlijke elektronische medische dossiers, zo staat te lezen in het Parool.

De oprichter en algemeen directeur van dat bedrijf, Mohammad Al-Ubaydli, heeft zelf een vluchtelingenachtergrond en heeft voor HealthEmove zijn platform gratis ter beschikking gesteld.

Op dit moment bestaat HealthEmove uit Van de Vijver, promovenda Paulien Tensen en een team van ontwikkelaars en programmeurs. HealthEmove wil zich ontwikkelen tot een internationaal functionerende app. Het wordt daarin ondersteund door Kees van Lede – zoon van de gelijknamige oud Akzo-topman. Die heeft eerder een zorgverzekering voor mensen in Afrika ontwikkeld die inmiddels vier miljoen gebruikers heeft.

HealthEmove is een van de speerpunten van het multidisciplinaire netwerk Digital Health for All. Dit is een samenwerking van artsen, sociologen, AI-wetenschappers en juristen om te kijken hoe digitale zorg veilig en voor iedereen toepasbaar is. Het doel is om digitale zorg te ontwikkelen om verschillen in gezondheidszorg te verkleinen in plaats van ze te vergroten. Hierin wil Amsterdam zich ontwikkelen als internationaal expertisecentrum rondom inclusieve digitale zorg.