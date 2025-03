Amsterdamse huisartsen vernieuwen chronische zorg

Amsterdamse huisartsenpraktijken zijn met programma ‘innovatie in de chronische zorg’ gestart. Het programma ondersteunt huisartsenpraktijken met vernieuwingen in de organisatie en uitvoering van de chronische zorg. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ keuren het transformatieplan goed en stellen geld beschikbaar.

Het programma moet huisartsenpraktijken ondersteunen met vernieuwingen in de organisatie en uitvoering van de chronische zorg. Daarmee willen de huisartsen meer rust en ruimte creëren en zorg op maat bieden aan Amsterdammers met een chronische ziekte.

Minder administratie

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) ontwikkelde in samenwerking met huisartsenpraktijken en netwerkpartners concrete oplossingsrichtingen om de zorg voor Amsterdammers met chronische aandoeningen te verbeteren. Praktijken bepalen zelf welke programmaonderdelen zij gaan gebruiken.

Zo ligt winst onder andere in het anders organiseren en digitaliseren van de administratie. “De administratie rondom het oproepen van patiënten kost ons ontzettend veel tijd. Door daar ondersteuning in te krijgen verwachten wij tijd over te houden die we kunnen benutten voor het gesprek met de patiënt”, zegt Huisarts Jonathan Bouman van praktijk Holland Park.

Ook zetten de partijen in op concrete en heldere hulpmiddelen en (digitale) tools voor de patiënten. Bijvoorbeeld met duidelijke voorlichting zodat zij hun aandoeningen zelf beter leren begrijpen en optimaal kunnen inpassen in het leven.

Integrale benadering

Susan Wiegman, portefeuillehouder van het programma: “De huidige zorgverlening in de chronische zorgketens sluit niet meer goed aan. We moeten de zorg efficiënter en passender organiseren om goede zorg te kunnen blijven leveren. Vanuit een integrale benadering moeten we de patiënt willen ondersteunen, met al zijn aandoeningen. En daar waar het mogelijk is, patiënten meer zelfregie geven op de eigen gezondheid. Om daarmee de druk op zorgverleners in de praktijk te verlagen en zodat zij meer werkplezier ervaren.”

Femmy Muller, regiocoördinator Zilveren Kruis, vult aan: “Het programma zet de beweging in gang om met een set aan effectieve oplossingen alle huisartsenpraktijken te ondersteunen om de toename van de zorg op te vangen, samen met de medisch specialisten uit de ziekenhuizen. Zo krijgen de Amsterdammers persoonlijke zorg dichtbij vanuit de brede kijk op gezondheid in plaats van losse ziektebeelden.”