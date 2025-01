Anders werken in de ouderenzorg: zet innovatie en zelfredzaamheid centraal

De ouderenzorg hoeft niet te verschralen als je de zorg anders organiseert en medewerkers op een andere manier gaan werken. Dat is de mening van Heleen van Nispen, bestuurder bij Groenhuysen. Zij spreekt erover op het komende Skipr-congres over transitie in de zorg .

Heleen van Nispen, Groenhuysen

Door Sigrid Starremans

Van Nispen is vanuit Groenhuysen verantwoordelijk voor de transitie die de (ouderen)zorg de komende jaren moet maken om toegankelijk te blijven en aan te sluiten bij een veranderende zorgvraag. “De krapte op de arbeidsmarkt is natuurlijk een belangrijke hefboom daarbij”, licht ze toe. “Daarnaast sluiten de fundamenten waarop we de ouderenzorg hebben gebouwd niet meer aan bij de vraag van ouderen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en autonoom zijn. Te veel personele inzet en financiën gaan nu naar ziekte, zorg en behandeling. Terwijl de componenten die nog belangrijker zijn meer zitten in: wat kunnen mensen, en hun naasten, zelf? Hoe houd je mensen zo lang mogelijk actief en stimuleer je aansluitend gedrag daarbij? En hoe zorg je ervoor dat mensen verbonden blijven met de maatschappij?”

Opleiding Active Aging

Ervoor zorgen dat ouderen meer zelfredzaam worden, is in de toekomst een (nog) belangrijke(re) taak van zorgmedewerkers. En dat betekent op medewerkersniveau echt wel een verandering. Van Nispen: “Onze medewerkers hebben een zorghart en nemen graag veel over van cliënten. Bij Groenhuysen stimuleren we nu dat medewerkers cliënten met de ‘handen op de rug’ ondersteunen en ervoor zorgen dat ze zo veel mogelijk zelf doen.”

Sinds kort volgen enkele zorgmedewerkers ook de nieuwe opleiding Active Aging. “Daar leren ze om meer te kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen van cliënten.”

Inzet technologie

Deze aanpak verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten, meent Van Nispen. “Bovendien kunnen we ons schaarse personeel effectiever inzetten.” Ook versnelde opschaling van zorgtechnologie en innovatie dragen hieraan bij. Zo werkt Groenhuysen met de Zorgcentrale waarmee oproepen van cliënten 24/7 afgevangen worden. “Je moest eens weten hoe vaak die pieper van personeel afgaat”, vertelt Van Nispen. “En heel vaak is het eigenlijk niet nodig om er heen te gaan. De medewerkers van de zorgcentrale kijken nu op afstand mee en beoordelen hoe urgent de oproep is.”

Een ander voorbeeld van de inzet van technologie is robotisering van de toiletgang. Van Nispen: “We hebben al een Japans toilet. We bekijken nu met het Care Innovation Center (CIC), het bedrijfsleven en collega-organisaties hoe we het opstaan en het optrekken van de broek van de cliënt, ook door robots kunnen laten doen. Deze innovatie draagt bij aan de autonomie van cliënten maar ook aan het werkplezier van medewerkers.”

Versnellingsaanpak

De nieuwe werkwijzen worden samen met de medewerkers ontwikkeld. “Daar komen mooie dingen uit, maar deze aanpak vraagt wel om tijd die we niet hebben” vertelt Van Nispen. “Daarom gaan we in een intensief traject van twaalf weken op locatieniveau versneld de belangrijkste interventies met de direct betrokkenen implementeren. Zo geven we de transitie, vanuit anders denken en doen, een enorme impuls. Waarschijnlijk is deze aanpak vrij uniek.”

Topsprekers over transitie

13 maart 2025, Utrecht

De transities in de zorg vragen om een fundamentele verandering in werkwijze, cultuur en spelregels. Hoe pakt u dat effectief aan? Leer anders denken, handelen en organiseren.

Heleen van Nispen spreekt op het congres ‘Topsprekers over transitie’, evenals onder meer Michelle van Tongerloo, Jeff Gaspersz en Frido Kraanen.

