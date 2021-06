Anesthesisten: ‘minstens twee jaar nodig om uitgestelde operatie in te halen’

Het inhalen van de naar schatting 140.000 uitgestelde operaties duurt minimaal twee jaar, schat De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Op basis van declaratiegegevens schat de vereniging dat er ongeveer 350.000 uren inhaalzorg nodig is. Wanneer de capaciteit met 10 procent stijgt, is er nog twee jaar nodig om deze achterstand weg te werken, aldus de vereniging. “En dat terwijl het afgelopen jaar al veel gevraagd is van anesthesiologen en andere zorgmedewerkers”, aldus de vereniging.

“Als we ons alleen zouden focussen op de uitgestelde operaties dan zou de zorg deze achterstand in twee maanden weg kunnen werken”, zegt Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. “Echter, deze inhaalzorg komt bovenop de reguliere zorg die naar het normale niveau moet worden opgeschaald. Er is dus niet zomaar zoveel capaciteit beschikbaar.”

Dubbele diensten

Volgens Van der Marel kunnen de uitgestelde 140.000 operaties worden uitgevoerd in ongeveer anderhalf jaar tijd als op elke zaterdag op volle capaciteit wordt doorgewerkt. “Je moet echter niet vergeten dat OK-medewerkers net als veel andere zorgmedewerkers al ruim een jaar dubbele diensten en overuren draaien.”

Ziekteverzuim

“Vakantiedagen zijn niet opgenomen en het ziekteverzuim loopt op. We moeten dus ook een brede oplossing zoeken in duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers door ondersteunende medewerkers op de OK in te zetten. Zo kunnen anesthesiemedewerkers ontlast worden in de laagcomplexe taken, zoals het voorraadbeheer van de OK’s.”

Regionaal spreiden

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie steunt het plan van demissionair minister Tamara Van Ark om patiënten regionaal te blijven spreiden, zodat overal een vergelijkbare ruimte vrijkomt voor reguliere zorg. Het is in dit verband wel essentieel om voortvarender in te zetten op een landelijk EPD, zodat de benodigde informatie voor een veilige anesthesie en operatie adequaat en snel beschikbaar is.