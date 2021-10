Angela van der Putten volgt Korrie Louwes op bij IGJ

Angela van der Putten volgt Korrie Louwes op als hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De benoeming gaat in per 1 januari 2022. Van der Putten komt over van de Inspectie Justitie en Veiligheid waar zij hoofdinspecteur is.