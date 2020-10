Anne-Mei The benoemd tot bijzonder hoogleraar aan VU

Anne-Mei The houdt zich bezig met de integrale benadering van dementie. Daarin staat de wisselwerking tussen ziekte en sociale aspecten centraal. Binnen de leerstoel zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan dementie en diversiteit. De benoeming is mogelijk gemaakt door de landelijke verpleeghuisketen Dagelijks Leven.

Van UvA naar VU

Tot voor kort was Anne-Mei The bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de UvA. Ze verwacht binnen de faculteit sociale wetenschappen aan de VU een betere setting voor multidisciplinair onderzoek. The zegt zich in het bijzonder te verheugen op samenwerking met Halleh Ghorashi, een expert op het gebied van diversiteit en narratieven.

Podcast Voorzorg

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar werkte The mee in een verpleeghuis om te ervaren hoe het bezoekverbod in de praktijk uitwerkte. Over haar ervaringen reflecteerde ze in de podcast Voorzorg, van Zorgvisie/Skipr. The is van huis uit cultureel antropoloog, jurist en promoveerde in de medische wetenschappen. Sinds 2012 is ze bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie. Ze is de oprichter en eigenaar van Tao of Care, een bureau dat zich inzet om mensen met dementie en naasten in hun leefwereld te ondersteunen.

Eerder aan de VU verbonden

In de periode tussen 1995 en 2005 was The reeds werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze was achtereenvolgens verbonden aan het EMGO en de vakgroep contemporaine geschiedenis. In deze periode schreef ze onder meer de bestseller ‘In de wachtkamer van de dood’ over het dagelijks leven in het verpleeghuis.