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Thema: Personeel
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AOb slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo

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De Algemene Onderwijsbond (AOb), de Inspectie van Onderwijs en de MBO Raad uiten grote zorgen over fraude met verplichte zorgstages in het mbo. Dit meldt het AD op basis van een artikel in het Onderwijsblad, het tijdschrift van de AOb.

Uit onderzoek blijkt dat studenten bij malafide leerbedrijven stage-uren en positieve beoordelingen laten aftekenen zonder ooit daadwerkelijk zorg te hebben verleend. In sommige gevallen betalen studenten honderden euro’s voor zo’n ‘nepstage’, die soms zelfs openlijk via Facebook wordt aangeboden.

Verdachte situaties

Stagebegeleiders die op controle gaan, stuiten regelmatig op verdachte situaties. Zo lijken zorgwoningen soms compleet in scène gezet. Cliënten ontbreken en kamers bevatten geen persoonlijke spullen. Ook worden afspraken met docenten structureel afgezegd of verplaatst naar locaties buiten de zorginstelling, zoals een wegrestaurant.

Het aanpakken van deze fraude is in de praktijk lastig door een gebrek aan hard bewijs. Bovendien heeft keurmerkverstrekker SBB momenteel onvoldoende wettelijke bevoegdheden om de erkenning van dubieuze leerbedrijven snel in te trekken. Het gevolg is dat studenten zonder enige praktijkervaring wél hun zorgdiploma behalen en onbekwaam aan het bed van patiënten belanden.

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