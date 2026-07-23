Treant doet grote proef om fit door de nachtdienst te komen

De proef startte op twee afdelingen van Treant: de Acute Opname Afdeling (AOA) van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen en de Geriatrische Revalidatie afdeling van expertisecentrum Weidesteyn in Hoogeveen. ‘In totaal deden ruim 80 collega’s vijf maanden lang mee met de proef’, Marijke Hekman, adviseur vitaliteit en inzetbaarheid bij Treant. ‘Uit de eerste meting bleek dat 87 procent van hen fysieke klachten ervaart. Daarnaast heeft 68 procent last van vermoeidheid en komen ook darmklachten (zoals buikpijn en een opgezette buik) regelmatig voor.’

Drie interventies

Om deze klachten te verminderen, testten collega’s tijdens hun nachtdienst drie verschillende interventies. ‘Zij konden een powernap van maximaal twintig minuten doen, gezonde eiwitrijke en koolhydraatrijke voeding eten zoals kwark en noten in de nacht en een krenten- of mueslibol in de ochtend. Daarnaast konden ze een bril met blauw licht dragen in het eerste deel van de nacht(dienst). Het blauwe licht helpt vermoeidheid tegen te gaan of juist de slaap na de dienst te verbeteren. Elke collega koos de interventie(s) die het beste bij hem of haar paste’, aldus Hekman.

Slapen tijdens werk

Verpleegkundige Iris Kramer (24) uit Barger-Compascuum werkt in de nacht op de AOA en probeerde de drie interventies uit. ‘De eerste keer slapen tijdens het werk voelde vreemd. Maar toen ik eenmaal lag, merkte ik eigenlijk pas hoe moe ik was. Na de powernap, moet ik even schakelen, maar daarna heb ik veel meer energie. Vooral tijdens de laatste uren van de dienst merk ik het verschil. Ook de autorit naar huis gaat veel beter.’ Iris probeert elke nachtdienst een powernap te doen op de speciaal aangeschafte stretcher: ‘Ik slaap alleen als het echt kan.’

Omdat de eerste ervaringen van de proef positief zijn wordt de proef vanaf augustus uitgebreid met nog vijf andere teams van Treant.