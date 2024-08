Apotheek van de Toekomst strijdt tegen verspilling van medische hulpmiddelen

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport becijfert dat de jaarlijkse verspilling van incontinentiemateriaal gelijkstaat aan de inhuur van 4.900 helpenden één jaar lang.

Heruitgifte

De Apotheek van de Toekomst is een maatschappelijke beweging die zich inzet tegen verspilling van medische hulpmiddelen met een heruitgifteproject. Zo vinden de hulpmiddelen bij Medisch Centrum de Poort een andere bestemming: is er dringend een katheter, incontinentiemateriaal of verband nodig voor een patiënt, dan kan een huisarts of thuiszorgmedewerker deze direct meenemen uit het magazijn.

De afgelopen twee maanden hebben twintig verschillende zorgorganisaties zich aangesloten als inlever- en/of opslaglocatie bij het heruitgifteproject.