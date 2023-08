Apotheken verstrekten 40 procent minder vitamine D op recept

De apotheken hebben sinds begin dit jaar 40 procent minder aan vitamine D-middelen verstrekt waarvoor een recept nodig is. Dat meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad. Vitamine D wordt sinds 1 januari niet meer vergoed door de zorgverzekering.

Vitamine D is namelijk ook vrij te koop, zij het in lagere doseringen per eenheid. Voor hogere doseringen heb je nog altijd een recept nodig, maar die moet je nu dus ook zelf betalen.

“In de eerste helft van 2023 was het aantal uitgiftes van vitamine D op recept met 40 procent afgenomen tot ongeveer 3,3 miljoen ten opzichte van 5,5 miljoen uitgiftes in de tweede helft van 2022”, telde de SFK.

Drogisterijen en supermarkten

Op de verkoop van vrij verkrijgbare vitamine D-middelen heeft de SFK geen volledig zicht. Niet alle apotheken leveren de benodigde gegevens aan. De stichting weet ook niet hoeveel mensen vitamine D nu gewoon zelf kopen bij drogisterijen en supermarkten.

Volgens het Zorginstituut is vitamine D niet noodzakelijk om te verzekeren wegens de relatief lage kosten van het middel en de gemakkelijke aanschaf ervan. “Door vitamine D uit het basispakket te halen, kan er 129 miljoen euro per jaar worden besteed aan zorg die wél noodzakelijk is om te verzekeren”, zo staat op de site van de Rijksoverheid over de beslissing te lezen. (ANP)