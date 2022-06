Apotheken WZA en Martini Ziekenhuis nemen apotheek Lentis over

De Lentis-apotheek verleende tot nu toe farmaceutische op het gebied van ggz, forensische zorg (FPC Dr. S. van Mesdag) en verpleeghuiszorg (Dignis). Het WZA neemt de ggz en forensische zorg over en het Martini Ziekenhuis de verpleeghuiszorg.

Nieuwe werkgever

De samenwerking is een vervolg op de samenwerking die de ggz-instelling Lentis, het WZA en het Martini Ziekenhuis in 2019 sloten. “De eerste stap was dat het WZA de baxterzakjes voor Lentis verzorgde”, vertelt WZA-apotheker Rien Hoge. “De stap nu is dat Lentis besloten heeft de eigen apotheek te sluiten en die bij het Martini Ziekenhuis en het WZA onder te brengen,” aldus Annemieke Drenth, manager Farmacie van het Martini Ziekenhuis. De medewerkers komen dan ook in dienst bij hun nieuwe werkgever.”

Advies

Farmaceutische dienstverlening is veel meer dan alleen geneesmiddelen leveren, benadrukt Hoge. “We controleren en adviseren over bijvoorbeeld het voorschrijven en afbouwen van medicijnen. Ook adviseren we instellingen hoe ze het medicatieproces het beste kunnen organiseren.” Uiteindelijk gaat het om de totale medicatieveiligheid in een instelling.