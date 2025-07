Apotheker mag geen medicijnen meer afgeven aan Nederlandse patiënten

De zorgverlening aan de Nederlandse patiënten mag pas hervat worden, wanneer het bedrijf weer aan wet- en regelgeving voldoet. Het bevel geldt zeven dagen.

Apotheker

Prime Pharmacy ontvangt recepten voor medicijnen die worden voorgeschreven door internetartsen; de medicijnen worden daarna per post door de apotheek verstuurd. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er tekortkomingen zijn op de thema’s patiëntendossier, de consults, het uitvoeren van een eindcontrole en medicatiebewaking en -begeleiding.

Zo stelt de apotheker bij een nieuwe behandelrelatie de identiteit van een patiënt niet vast aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument. De apotheker maakt geen aantoonbare risicoinschatting voor de terhandstelling en heeft geen kennis van de patiëntkenmerken van de patiënt of dat er andere medicijnen worden gebruikt.

Ook is er geen mogelijkheid voor de patiënt om een consult aan te vragen. De apotheker voert geen eindcontrole uit of de juiste middelen aan de juiste persoon, in de juiste dosering en met de juiste aanwijzingen of waarschuwingen zijn uitgegeven. Ten slotte is er na de afgifte van de medicijnen geen controle op eventuele problemen die zijn ontstaan door de medicatie.

Bevel

Prime Pharmacy mag aan patiënten die in Nederland wonen geen zorg meer verlenen totdat Prime Pharmacy de tekortkomingen in de zorg heeft weggenomen en naar het oordeel van de inspectie weer voldoet aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen verlenen.

Het bevel geldt zeven dagen. Mocht de apotheker niet aan het bevel voldoen, dan kan er een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom worden opgelegd om de naleving van het bevel af te dwingen.