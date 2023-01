Apothekers wijzen op gevaar verkoop meer medicatie bij supermarkt

Apothekers waarschuwen voor de gevaren van het makkelijker beschikbaar maken van onder meer bepaalde maagzuurremmers en laxeermiddelen. De Tweede Kamer bespreekt volgende week de mogelijkheid om voorlichting over bepaalde medicijnen in winkels ook digitaal te mogen aanbieden.

Nu mogen de maagzuurremmers omeprazol en pantoprazol, het laxeermiddel bisacodyl, hogere doseringen van het slaaphormoon melatonine, meerdere neussprays en het anti-allergiemiddel cinnarizine alleen via een apotheek of drogist verkocht worden. In totaal staan ruim 3000 producten geregistreerd als Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD).

Wijziging

Een wijziging van de regelgeving zou het mogelijk maken om die middelen ook te verkopen in bijvoorbeeld een tankstation, supermarkt of andere winkel, legt apothekersorganisatie KNMP uit. Er hoeft dan namelijk geen geschoolde medewerker meer in de buurt te zijn. “Zolang er maar een computerscherm of telefoon in de winkel hangt”, aldus een woordvoerder.

En dat zien de apothekers niet zitten. In een brief aan Kamerleden stellen ze deze week dat de grens tussen de verkoop van Algemeen Verkoop-geneesmiddelen (zoals paracetamol) en de UAD-geneesmiddelen vervaagt. Dat gaat bij veel mensen tot verwarring leiden, denkt de KNMP. “Door verkeerd medicijngebruik worden naar schatting 41.000 mensen per jaar in Nederland in een ziekenhuis opgenomen. We zien ook in de apotheek dat mensen hun kennis over UAD-middelen overschatten, en juist de risico’s onderschatten.”

Bijhouden

Zo kunnen de genoemde maagzuurremmers de werking van bloedverdunners versterken. Dat vergroot het risico op bloedingen. Laxeermiddelen worden soms misbruikt door mensen met eetstoornissen. Neusspray werkt bij verkeerd gebruik verslavend en wie de anti-allergiemiddelen tegen reisziekte slikt, mag eigenlijk 24 uur niet autorijden.

Daarnaast is het voor medici lastiger bij te houden welke geneesmiddelen iemand allemaal gebruikt, als deze straks overal zonder persoonlijke begeleiding of registratie te koop is. Het is niet de eerste keer dat de KNMP zorgen uit over de plannen van het kabinet. Eerder waarschuwde de organisatie al over dezelfde gang van zaken rond zwaardere pijnstillers, zoals diclofenac, naproxen of een hogere doses van ibuprofen.

Het kabinet vindt juist dat de wet verouderd is. Digitale communicatie wordt overal in de zorg gebruikt. Bovendien bieden drogisten ook in webwinkels medicatie aan en ook dan krijgt de consument digitaal advies. Altijd fysiek een kenner in de buurt hebben is dus niet nodig, zo redeneert het kabinet. (ANP)