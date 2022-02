Artsen: centralisatie kinderhartchirurgie risico bij ongeval kind

Als een voorgenomen centralisatie van kinderhartchirurgie op twee locaties in Nederland doorgaat, kan dat leiden tot een verminderde toegang tot levensreddende behandelingen na een ongeval voor kindpatiënten in verder gelegen plekken in Nederland. Deze zorg leeft bij de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), die hier een brief over heeft gestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid en naar de Tweede Kamer.

Eerder is door de minister van Volksgezondheid besloten dat de kinderhartchirurgie gesloten wordt in drie ziekenhuizen (Leiden, Amsterdam en Groningen) en wordt gecentraliseerd op twee locaties: Utrecht en Rotterdam. Er was kritiek op dat besluit, maar sommige kinderhartchirurgen zeiden ook dat de centralisatie juist goed is. Bijvoorbeeld voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.

Hart-longmachines

Maar volgens de traumachirurgen zijn in de hele discussie de gevolgen op het gebied van traumazorg minder aan de orde gekomen. “Bij de behandeling van kinderen na een ongeval met een ernstig letsel aan de borstkas, na verdrinking of na onderkoeling, kan er noodzaak zijn tot gebruik van speciale hart-longmachines voor kinderen. De toegang tot deze complexe behandeling is zeer tijd-kritisch, waarbij vertraging ernstige gevolgen kan hebben voor het betreffende kind”, aldus de vereniging, die stelt dat de centralisatie in dit verband ongunstig kan uitpakken.

Tijd-kritische factoren

Hoewel de NVT voorstander is van “de concentratie van gespecialiseerde zorg”, vraagt de vereniging ook aandacht voor “de tijd-kritische factoren die spelen”. In de verstuurde brief staat het verzoek “om deze overwegingen mee te nemen in de beslissing over de reorganisatie van de hartchirurgie bij kinderen”. (ANP)

