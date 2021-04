Artsen manen pensioenfondsen: stop met fossiel, wapens en tabak

Pensioenfondsen van zorgpersoneel moeten stoppen met investeringen in de fossiele industrie, wapens en tabak, vindt een groep medici. De zorgmedewerkers hopen met een petitie hun pensioenfonds over te halen om bijvoorbeeld zo snel mogelijk op te houden met beleggen in bedrijven die “aantoonbaar niet handelen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs”. Zo lang ze dat nog wel doen, moeten de fondsen zulke bedrijven dwingen tot verandering, vinden de artsen en andere zorgmedewerkers.

De oproep krijgt steun van diverse prominenten uit de medische wereld, onder wie intensivist Diederik Gommers, plastisch chirurg Matthijs Botman en longarts Wanda de Kanter. Ook diverse instellingen en organisaties onderschrijven het pleidooi. Bijvoorbeeld de raad van bestuur van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, die zo’n 1000 huisartsen vertegenwoordigt.

Klimaatcrisis

“Stem voor een wereld met gezonde mensen, een veilige toekomst voor kinderen en een gezond klimaat”, manen de ondertekenaars van de petitie hun pensioenfondsen. “De klimaatcrisis en gezondheidscrisis gaan hand in hand.” De petitie is woensdagmiddag, op Wereldgezondheidsdag, online gezet.

Gepensioneerd huisarts Corinne Collette, een van de initiatiefnemers, vindt investeringen in fossiele brandstoffen niet alleen ongezond, maar ook economisch onverstandig. “Met onze pensioengelden wordt geïnvesteerd in het winnen en verbranden van steenkool, maar ook in het oppompen en vinden van nog meer olie. Willen we ons aan het klimaatakkoord van Parijs houden, dan kunnen we die olie helemaal niet gebruiken”, stelt ze. (ANP)