Artsen zijn wachten op overheid beu, doen zelf postcovidonderzoek

Het onderzoek wordt gefinancierd door de vorig jaar opgerichte Stichting Long Covid, die al bijna anderhalf miljoen euro in kas heeft, afkomstig van donaties. ‘Er is onder wetenschappers veel animo voor biomedisch onderzoek” zegt longarts Merel Hellemons uit het Erasmus MC, een van de onderzoeksleiders. ‘We wilden zo graag aan de slag, maar al die tijd ontbrak het aan geld, en zonder geld konden we niks.’

Eigenbelang aan de kant

De stichting begon een jaar geleden met het bij elkaar brengen van deskundigen. ‘Het is bijzonder voor de academische wereld dat al die artsen hun eigenbelang aan de kant hebben gezet en met elkaar zijn gaan overleggen” zegt gynaecoloog Annelies Bos, mede-oprichter van de stichting. Bos heeft al drie jaar ernstige postcovidklachten, waardoor ze haar werk heeft moeten opgeven. Nederland telt naar schatting 90 duizend mensen zoals zij, die ernstig vermoeid zijn en kampen met een scala aan gezondheidsklachten.