Artsenorganisaties vrezen impact bezuinigingen op gezondheidsverschillen

,

De maatregelen die veel politieke partijen willen nemen om de zorgkosten minder snel te laten stijgen, leiden onder artsen en patiënten tot grote zorgen.

“De lijst met bestaande ingrepen is bijna oneindig en een mokerslag voor de toegankelijkheid van de zorg “, schrijft de organisatie Dokters van de Wereld donderdag in een “noodkreet” aan politieke leiders.

Dokters van de Wereld stelt dat gezondheidsverschillen “exploderen” door alle bezuinigingsplannen zijn. Ook een reeks patiëntenorganisaties noemt de plannen “onacceptabel”.

Basispakket

Door vergrijzing en nieuwe medische technologie stijgen de zorgkosten. Veel politieke partijen willen zuinig zijn om de stijging te dempen. De afgelopen dagen ging het in de campagne veel over het “bevriezen” van het basispakket. Onder meer VVD, D66 en JA21 kiezen daarvoor. Nieuwe medicijnen mogen van de partijen nog wel in het basispakket zitten, mits minder effectieve zorg wordt verwijderd.

Zorg is een van de grootste kostenposten van de overheid. De totale uitgaven komen dit jaar op zo’n 106 miljard euro uit. Als er niets verandert, stijgen de uitgaven volgens het ‘basispad’ waarmee het CPB rekent naar 119 miljard in 2028. In de jaren daarna wordt een verdere toename voorzien, want een steeds groter deel van de bevolking komt op leeftijd. Omdat de meeste partijen ook uitgaven aan Defensie flink willen verhogen, moeten ze financiële dekking zoeken.

Fraude

Patiëntenfederatie Nederland zoekt de oplossingen vooral in een slankere organisatie. “Wij zien jaarlijks miljarden verloren gaan aan een inefficiënte organisatie, gebrekkige samenwerking, niet-passende zorg en fraude.” (ANP/Skipr)

Volksgezondheid

