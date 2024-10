Assistenten Haagse apotheken staken en gaan naar ministerie

© FotoDuets / Getty images / iStock



Het is de vijfde regionale staking van de apothekersassistenten. Eerder waren er acties in het noorden van Zuid-Holland, de Achterhoek, Zuid-Limburg en in Tiel en Veenendaal.

Onderhandelingen vastgelopen

De onderhandelingen voor een cao zijn vastgelopen. De apotheekmedewerkers willen 8 procent meer loon in het lopende jaar en betere arbeidsomstandigheden. De apotheekbedrijven bieden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. De werkgevers zeggen dat ze de salarissen wel meer zouden willen verhogen, maar dat ze daar geen geld voor hebben. Ze wijzen naar de overheid, maar zorgminister Fleur Agema wil geen extra geld vrijmaken. Zij zegt dat er via de begroting al extra overheidsgeld voor betere arbeidsvoorwaarden is uitgetrokken.

Gepingpong

Vakbond CNV beklaagt zich over “dit frustrerende gepingpong over de hoofden van de assistenten”. Bestuurder Albert Spieseke zegt dat de werkomstandigheden steeds zwaarder worden. “Patiënten zijn assertiever en steeds vaker ook agressief, bijvoorbeeld wanneer ze een ander dan hun vertrouwde medicijn krijgen of wanneer er door de tekorten een medicijn helemaal niet verstrekt kan worden.” Ook wordt de werkdruk door personeelstekorten steeds hoger, stellen de bonden. (ANP)