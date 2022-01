AstraZeneca krijgt in hoger beroep alsnog gelijk in zaak met Menzis

Het Gerechtshof in Den Haag heeft AstraZeneca in het gelijk gesteld in een zaak met verzekeraar Menzis. AstraZeneca heeft niet ten onrechte winst gemaakt met het medicijn Seroquel. Hiermee gaat een streep door de schadevergoeding die eerder door de rechtbank van Den Haag wel werd toegekend aan Menzis.

Seroquel wordt gebruikt voor de behandeling van onder meer schizofrenie en bipolaire stoornis. AstraZeneca had als enige het octrooi op dit medicijn, maar in 2014 oordeelde de Nederlandse rechter dat het octrooi ongeldig was.

Te veel betaald

Volgens Menzis betekent dit dat de verzekeraar onterecht te veel heeft betaald aan AstraZeneca. Er was namelijk geen andere aanbieder waar de verzekeraar de medicijnen kon inkopen terwijl een fabrikant wel heeft geprobeerd een soortgelijk medicijn op de markt te brengen.

Kort geding

De rechtbank Den Haag oordeelde in oktober 2020 dat AstraZeneca niet verweten kon worden onterecht de enige aanbieder te zijn van het medicijn. Wel kon AstraZeneca worden verweten dat het bedrijf via een kort geding de toetreding van een ander medicijn had tegengehouden. Dit mag niet als later blijkt dat het octrooi onterecht is, oordeelde de rechtbank.

Oordeel Gerechtshof

Maar het Gerechtshof gaat hier niet in mee. Volgens het gerechtshof worden de prijzen die AstraZeneca heeft gerekend gerechtvaardigd door de overeenkomsten die hiervoor zijn gesloten. “De terugwerkende kracht van de vernietiging van het octrooi brengt hierna geen wijziging”, aldus het Gerechtshof.