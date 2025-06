Gesprekken over AZWA en HLO mogen doorgaan

De Tweede-Kamercommissie van VWS heeft woensdag besloten om van de ongeveer 500 wetsvoorstellen en plannen van het demissionaire kabinet-Schoof er slechts één controversieel te verklaren: afschaffing van het abonnementstarief van de Wmo. In dat plan zouden gemeenten aan mensen met hogere inkomens een hogere eigen bijdrage in rekening kunnen brengen.

Als onderwerpen controversieel worden verklaard, mogen ze niet worden behandeld in de Tweede Kamer en door een demissionair kabinet. Dat kan pas weer na Kamerverkiezingen, de formatie en het aantreden van een nieuw kabinet.

Dit betekent dat VWS mag doorgaan met de AZWA-gesprekken en dat de Tweede Kamer kan debatteren over de inhoud en financiering ervan. De onderhandelingen over het AZWA liepen dit voorjaar al stroef en kwamen na de val van het kabinet tot stilstand. Knelpunt is de financiering. De VNG wil meer geld om de plannen uit te voeren voor met name het sociaal domein. Dit staat in het concept-AZWA.

Begin juli vindt een Kamerdebat plaats over de financiering van het AZWA, zo werd woensdag bekend. Enkele Kamerfracties willen dat een deel van de AZWA-kosten wordt betaald door de halvering van het eigen risico te schrappen of te beperken. Mede omdat de Raad van State recent kritiek had op de plannen voor die halvering van het eigen risico.