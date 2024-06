Baby-afdeling Flevoziekenhuis weer open na MRSA-uitbraak

De afdeling neonatologie van het Flevoziekenhuis in Almere neemt weer baby’s op. Op de afdeling voor te vroeg geboren kinderen gold sinds half mei een opnamestop, omdat er een uitbraak was van de MRSA-bacterie. Infecties met deze bacterie zijn moeilijk te behandelen, omdat die resistent is tegen de gebruikelijke antibiotica. Daarom zijn bij een uitbraak strenge maatregelen nodig.