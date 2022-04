Bartiméus wint prijs met bewegingsspel Picoo

Tijdens het bewegingsspel kunnen kinderen met en zonder visuele beperking spelen in groepsverband. Het spel is een combinatie van gamen en bewegen.

Bartiméus en spelontwikkelaar Picoo hebben een IPON Award gewonnen in de categorie ‘Gewoon Speciaal’. Gezamenlijk maken zij, met steun van het Bartiméus Fonds, een aantal bestaande Picoo-spellen geschikt voor kinderen met een visuele beperking. Voor de zomer moeten de eerste aangepaste spellen beschikbaar zijn.

Rennen met een spelconsole

Bartiméus is een expertise- en zorgorganisatie voor mensen met een visuele beperking. Rosa van Doormaal test voor Bartiméus deze nieuwe Picoo-spellen: “Ik was verbijsterd, in positieve zin. Een blind jongetje rende op volle vaart door een gymzaal. Nul angst voor een plotseling opdoemende muur. Ongelooflijk.” Bedenker en maker Iris Soute: “De spellen van Picoo bestaan al een tijdje. Ze zijn ontwikkeld om kinderen in beweging te krijgen en blijken daarnaast heel geschikt om kinderen met en zonder beperkingen samen te laten spelen. Picoo is een game waarbij kinderen rennen, stilstaan en op elkaar reageren. Bewegingsspellen zijn voor kinderen met een visuele beperking een uitdaging. Tot je dus de Picoo-spelconsole in je hand hebt. Elke speler heeft zo’n eigen apparaatje. Je scant een spelkaart en het spel kan beginnen. De Picoo geeft lichtsignalen, trillingen en geluid.”

Inclusief spelen

“Die combinatie van een echt coole game en flink fysiek bezig zijn is fantastisch”, benadrukt Van Doormaal. “We kunnen met de Picoo op een speelse manier de lichamelijke en motorische ontwikkeling van kinderen met een beperking stimuleren en haken in op de hedendaagse interesse in games. En vergeet ook de sociale vaardigheden niet. Van de kinderen met een visuele beperking bezoekt tenslotte zo’n tachtig procent het reguliere onderwijs. Ook voor kinderen met bijvoorbeeld autisme zijn de spellen een uitkomst. Zij hebben soms moeite met spel, omdat ze spanning krijgen van al dan niet rekbare spelregels. Of ze houden niet van aanraken. Door de sensor is er geen discussie mogelijk en aanraken hoeft niet.”

Gewoon Speciaal-award

De IPON Awards zijn er voor innovaties met een focus op onderwijs en ict. De jury beloonde Picoo met de Gewoon Speciaal-award omdat de spellen bijdragen aan inclusief buiten spelen. Zowel bewegen als samen spelen worden gestimuleerd met een product dat door kinderen zelfstandig te gebruiken is.