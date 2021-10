Basalt vestigt zich bij eerste lijn met nieuw concept &Basalt

Interessant voor u

Het WRR rapport is een verademing Artsen in de voorhoede zoals huisartsen en artsen Maatschappij + Gezondheid worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met de impact van ongezonde leefstijl en een ongezonde omgeving op de patiënt, of hoe financiële stress de ontwikkeling van opgroeiende kinderen belemmerd en ook op latere leeftijd zorgt voor gezondheidsproblemen, om maar wat […]

Nieuws

Zorgfinancials: 675 miljoen misschien niet genoeg om personeelslasten te verlichten

De 675 miljoen euro die het kabinet uittrekt voor personeelskosten in de zorg is een stap in de goede richting. Het is echter de vraag of het genoeg is om de lasten voor zorgaanbieders te verlichten. Die vrees uiten financials in de zorg in de meest recente Financiële Zorgthermometer van Fizi en Finance Ideas.