BBB: Geen steun voor bezuinigingen op zorg

Het toekomstige kabinet hoeft niet te rekenen op steun van BBB voor bezuinigingen op de gezondheidszorg. “Wij willen geen bezuinigingen op de zorg,” zei partijleider Caroline van der Plas voorafgaand aan een gesprek met de partijen aan de formatietafel.

D66, VVD en CDA willen de komende jaren investeren in defensie, woningbouw en economie. Een deel van het benodigde geld willen zij besparen op de zorg. Steun daarvoor is onzeker in de Eerste Kamer. De twee grootste fracties, GroenLinks-PvdA en BBB, pleiten juist voor extra investeringen in de zorg.

Van der Plas noemt de zorg een “gemakkelijk doelwit” voor politici die willen bezuinigen. Jaarlijks gaat er bijna 120 miljard euro naartoe, een van de grootste uitgavenposten op de rijksbegroting. “Maar het zijn altijd de zieken, de gehandicapten en de ouderen die dan de rekening betalen,” aldus de BBB-voorvrouw.

Weinig vertrouwen

Volgens Van der Plas wil BBB constructief meedenken, maar zal de partij per onderwerp beoordelen welke plannen zij kan steunen. Ze waarschuwde dat het “hard werken” wordt voor de regeringspartijen in het beoogde minderheidskabinet om meerderheden te vinden voor wetten en begrotingen. “Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Hoe BBB zich opstelt tegenover het nieuwe kabinet hangt ook af van plannen rond landbouw en stikstof. Van der Plas herhaalde dat onteigening van boeren “een rode lijn” blijft. Als die maatregel op tafel komt, hoeven de formerende partijen niet op steun van BBB te rekenen voor andere plannen. “Dan wordt het heel moeilijk.” (Skipr/ANP)