Behandeling borstkanker gaat sneller met AI

Nienke Bakx. Foto: Jarno Verhoef/Catharina Ziekenhuis

Dat blijkt uit promotie-onderzoek dat Nienke Bakx de afgelopen jaren deed in het Catharina Ziekenhuis. Met nieuw ontwikkelde AI-modellen kan het intekenen van tumoren en omliggende organen voor borstkankerpatiënten grotendeels automatisch gebeuren.

“Bij het automatisch intekenen van de organen zie je de grootste tijdswinst”, aldus Bakx, “ongeveer 60 procent. Voor het intekenen van de tumor is de tijdwinst 40 procent. Als je het in minuten uitdrukt, scheelt het een half uur per patiënt.”

Bestralingsplan

AI-modellen kunnen ook worden ingezet voor het maken van het bestralingsplan. Ook hier bleek de inzet van artificial intelligence een succes: in 74 procent van de gevallen kon het AI-model een bestralingsplan maken dat direct bruikbaar was. Met kleine aanpassingen steeg dit naar 86 procent.

De tijdwinst is cruciaal voor de lange termijn, zegt Bakx: “De zorg staat onder druk door de vergrijzing, het toenemend aantal kankerpatiënten en de personeelskrapte.”

Uitbreiding

Het succes van de AI-aanpak heeft geleid tot uitbreiding naar behandeling van andere soorten kanker. Zo worden de automatische intekeningen inmiddels toegepast bij patiënten met slokdarm- en longkanker.