Omgang met suïcidale patiënt op seh schiet tekort

In Nederland belanden jaarlijks duizenden mensen op de seh met ‘opzettelijk zelf toegebracht letsel’. In driekwart van de gevallen gaat het om een zelfmoordpoging. Artsen en verpleegkundigen hebben moeite om met deze groep patiënten om te gaan.

Een suicidepoging is voor hen nog vaak een moeilijk te begrijpen onderwerp, schrijft de NOS. Jaarlijks doen ongeveer 40 duizend mensen een zelfmoordpoging, waarvan er ruim zestienduizend op de seh terecht komen. Gemiddeld 44 keer per dag.

‘Tenenkrommende verhalen’

David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisend Hulp Artsen (NVSHA) hoort vaak tenenkrommende verhalen. “”Mensen rollen met hun ogen. Zeggen: ‘ze zijn er weer’. Of er wordt gevraag waarom iemand er weer is. Niet al het ziekenhuispersoneel weet goed om te gaan met iemand na een zelfmoordpoging.”

Zo hoorde hij ook: ‘Waarom ben je zo somber? Ga gewoon een keertje goed hardlopen.’ Uitlatingen die volgens de arts mensen nog zieker maken. “Zo’n patiënt denkt dan nog sterker dat hij of zij er niet meer mag zijn.”

Ingewikkeld

Ook ziekenhuispsychiater in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Kinke Lommerse zag dat het medisch personeel in haar ziekenhuis worstellen met deze patiënten. “Ik merkte hoe er over ze werd gesproken. Veroordelend, niet neutraal of op een positieve manier. Mensen zeggen dat het ingewikkeld is en dat ze het gesprek liever uit de weg gaan”.

Het ziekenhuis investeert daarom in bijscholing, maar doet nog meer voor mensen die een zelfmoordpoging overleven. Vanuit de spoedeisende hulp worden mensen aangemeld bij suïcidepreventie-organisatie Sumona, als mensen daarvoor openstaan.

Nieuwe poging voorkomen

Het team van deze organisatie bestaat uit maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en richt zich op het voorkomen van een nieuwe poging. Vaak blijkt dat mensen die hun leven beëindigen, of dat proberen, niet in beeld zijn van de GGZ of andere zorg.

De aanpak in Den Haag werkt. Inmiddels werden 2500 mensen bijgestaan, met als resultaat dat het aantal mensen dat een nieuwe poging onderneemt, lager ligt dan het landelijke gemiddelde.

Volgens ziekenhuispsychiater Lommerse zorgt de persoonlijke aanpak er voor dat er minder kans is op een hernieuwde poging. Ook seh-arts Baden sluit zich hierbij aan: “Als jij aardig wordt behandeld, zijn dat de eerste stappen richting genezing.”