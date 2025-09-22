Belangenvereniging: mensen met autisme hebben juist begrip nodig

Mensen met autisme hebben “begrip en acceptatie nodig” in plaats van stellingname over het voorkomen of genezen ervan, vindt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De vereniging reageert daarmee op de aankondigingen van de Amerikaanse president Donald Trump over het “vinden van een antwoord op autisme”. Ook vanuit de wetenschap wordt kritisch gereageerd.

The Washington Post en andere media melden dat Trump maandag onder meer gaat waarschuwen voor paracetamolgebruik aan het begin van de zwangerschap als risicofactor voor het ontstaan van autisme.

De NVA wijst op informatie van bijwerkingencentrum Lareb. Daarin staat dat paracetamol de veiligste optie is voor het tegengaan van pijn tijdens de zwangerschap. Directeur Caroline Verkerk noemt het daarnaast voor mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme “pijnlijk om te horen dat een leven met autisme door Trump blijkbaar niet als waardevol gezien wordt”.

Respecteer autisme

Voor kinderen is het belangrijk dat “hun autisme wordt gerespecteerd” en ze zichzelf kunnen zijn, benadrukt Verkerk. “Door je autisme te camoufleren en weg te stoppen probeer je aan de norm te voldoen en dit levert stress en onzekerheid op.”

Sommige wetenschappelijke studies duiden op een zeer licht verhoogde kans op autisme, ADHD of een taalontwikkelingsstoornis na veel paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap, maar daarbij zijn “vele kanttekeningen te plaatsen”, stelt Lareb. Soms worden de vermeende verbanden helemaal niet gevonden, en als ze wel naar voren komen, gaat het om een te klein effect om harde uitspraken te doen.

Vrouwonvriendelijke benadering

De in autisme gespecialiseerde hoogleraar Sander Begeer van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam noemt de insteek van de Amerikaanse regering “onwetenschappelijk en vrouwonvriendelijk”. Volgens hem wordt “de schuld wederom bij de moeder gelegd”. Begeer benadrukt dat een oorzakelijk verband niet is vast te stellen door bestaande data over paracetamolgebruik en autisme te analyseren. Dat zou eigenlijk alleen kunnen door jarenlang onderzoek waarbij vrouwen worden verdeeld in een groep die paracetamol gebruikt en een groep die dat juist niet doet.

Die weg moet de wetenschap wat Begeer betreft niet op. “Dit voorjaar werd al aangekondigd dat ze in een paar maanden autisme zouden genezen. Autisme is echter geen ziekte. Mensen met autisme hebben acceptatie en ondersteuning nodig.” Dat vindt ook de NVA: “Het is een andere manier van zijn, een vorm van neurodiversiteit die verrijkend is voor de mensheid.”