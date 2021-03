Bergman Clinics heeft nieuwe grootaandeelhouder

De oprichtersfamilie Malenstein en investeringsmaatschappij NPM Capital blijven aan boord en verzilveren een deel van hun investering. Het belang van de familie daalt van 60 naar 20 procent, en NPM gaat van 40 naar 10 procent. De investering werd twee weken geleden wereldkundig gemaakt, maar dat het om een overname gaat was nog niet bekend.

Over de toekomst van Bergman gingen al langer geruchten. Een jaar geleden meldde persbureau Bloomberg dat (het op dat moment nog aanzienlijk kleinere) Bergman voor zo’n 1 miljard euro te koop zou staan. De precieze overnamesom is onduidelijk, maar volgens een bron in de financiële sector is de waardering door de coronacrisis ongeveer een kwart lager uitgevallen. (ANP)