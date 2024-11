Bestuurder diagnostisch centrum Dicoon stapt op

Harjan van Dam stop per 1 januari 2025 als voorzitter raad van bestuur van Dicoon. Hij was drie jaar bestuurder van het diagnostisch centrum.

Vanaf 1 december neemt Martijn van den Heuvel gefaseerd zijn taken ad interim over; per 1 januari wordt hij voorzitter raad van bestuur ad interim. “Daarmee blijft de continuïteit gewaarborgd. Het proces voor het vinden van een lange termijn invulling is opgestart”, aldus de organisatie.

“Ik kijk terug op een mooie tijd bij Dicoon”, zegt Van Dam. “We begonnen met slechts bouwgrond en een organisatie in oprichting. Door de inzet van alle collega’s staat er nu een laboratorium in Elst en een fundament om de organisatie verder te ontwikkelen. Dicoon komt daarmee in een volgende fase. Voor mij een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.”

Sinds deze zomer verzorgt Dicoon vanuit het laboratorium in Elst de Medische Microbiologie & Immunologie voor Rijnstate, CWZ en ziekenhuis Gelderse Vallei én voor meer dan duizend huisartsen in de regio Arnhem, Nijmegen en Ede.