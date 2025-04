Per 1 juni neemt Hennie Sanders afscheid als bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis in Groningen. Haar opvolger is Roel Venema, die al strategisch adviseur in het ziekenhuis is en in het verleden ruim tien jaar bestuurder was bij Isala.

“In een nieuwe samenstelling gaan we als bestuur de komende periode onze dienstverlening verder innoveren in het belang van de inwoners van deze regio”, aldus bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries.