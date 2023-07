Bestuurder Gelre Ziekenhuizen neemt afscheid

Edwin Maalderink treedt na zeven jaar terug als bestuurder van Gelre Ziekenhuizen, met hoofdlocaties in Zutphen en Apeldoorn. Hij stopt per 1 september.

Maalderink heeft gewerkt als financieel directeur bij Radboudumc en Medisch Spectrum Twente. Ook heeft hij bij verschillende zorgorganisaties veranderingstrajecten aangestuurd op het gebied van besturing, bedrijfsvoering en organisatieinrichting.

Meerjarenstrategie

Maalderink zat sinds eind 2016 in de raad van bestuur van Gelre Ziekenhuizen. De kernopgave was de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie, die uit te voeren en de samenwerking tussen de hoofdlocaties in Zutphen en Apeldoorn te verstevigen. “Met onze 2025-strategie “Zorg beter voor elkaar” gericht op samenwerking in de regio, zorg thuis en de leidraad van waardegedreven zorg, hebben we belangrijke stappen gezet. Bovendien zijn mooie innovaties doorgevoerd op het gebied van diagnostiek en met de implementatie van het nieuwe epd, als eerste ziekenhuis van Europa met een cloud-configuratie”, blikt Maalderink terug. Tegelijkertijd is er op het gebied van de financiën en de locatieprofielen nog veel werk te verrichten, aldus de bestuurder.

Maalderink stopt per 1 september als bestuurder van Gelre Ziekenhuizen. “Met het vertrek van Edwin neemt Gelre afscheid van een bevlogen bestuurder”, reageert Godfried Barnasconi, voorzitter raad van toezicht, op het vertrek.