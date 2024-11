Bestuurder Houtappels stapt over van Zonnehuisgroep Amstelland naar Saffier

Houtappels (60) was hiervoor bestuurder van de Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen, een organisatie die qua omvang en activiteiten vergelijkbaar is met Saffier. Eerder heeft Houtappels, die bestuurskunde heeft gestudeerd aan de Universiteit Twente, onder meer als bestuurder gewerkt bij Atlant.

“Thijs heeft veel kennis van de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Daarnaast heeft hij een goed netwerk in de zorg en kennis van Den Haag. In een tijd waarin, zoals bekend, de zorg onder druk staat, zijn de kennis en ervaring die Thijs meebrengt en zijn op samenwerking gerichte instelling zeer welkom. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Thijs een goede bijdrage gaat leveren aan de ouderenzorg in Den Haag”, aldus de raad van toezicht van Saffier.