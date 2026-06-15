Bestuurscrisis Livio zorgt voor groot verlies

Ouderenzorgorganisatie Livio in Enschede leed in 2025 een verlies van 2,4 miljoen euro. Dat is 1,6 procent van de totale omzet. Tubantia ontdekte dat er ook tonnen salarissen werd betaald naar bestuurders die niet werken.

Livio kampt al tijdenmet een bestuurscrisis. Die crisis heeft grote financiële gevolgen, blijkt uit het jaarverslag van 2025.

Doorbetaald

Vorig jaar maart vertrok bestuurder Lex Smetsers, wegens een niet nader verklaarde ‘intensieve periode in zijn werk en privéleven’. Hij werd tot het einde van het jaar doorbetaald á 214.000 euro, plus een ontslagvergoeding van 75.000 euro.

Zijn tijdelijke opvolger Steven Han kreeg vorig jaar ook 171.000 euro. Han is overigens ook alweer vertrokken, na een meningsverschil, schrijft Tubantia. Nu hebben ze interim-bestuurder Stephan Lucius. Ondertussen wordt Han doorbetaald tot het einde van zijn opzegtermijn. Dus ook dit jaar betaalt Livio twee bestuurssalarissen.

In augustus start de vaste nieuwe bestuurder, Jeroen Regtuijt. Interimbestuurder Lucius blijft volgens de raad van toezicht (rvt) dan nog een tijdje zitten om te helpen met moeilijke dossiers, zoals het hoge ziekteverzuim en de financiën. „Daar moet nu vaart mee worden gemaakt”, laat de rvt weten.

Ook dit zorgt voor extra kosten: de bedoeling was namelijk dat de interim-bestuurder zou stoppen met de komst van Regtuijt. Medebestuurder Anne Morsink ondertussen al een tijdje afwezig en onbereikbaar voor de woordvoerders van Livio, schrijft Tubantia.

Personeel

In hun jaarverslag wijt Livio de verliezen zelf aan ‘achterblijvende omzet (verblijf en uren) waabrij de personeelskosten onvoldoende mee hebben bewogen met de productie (hoog ziekteverzuim)’. Het ziekteverzuim is inderdaad hoog: 12,64 procent.

Het personeelsbeleid kan ook nog tot een flinke boete lijden, berekende Tubantia: “Juist in het jaar (2025) dat Livio stopte met zzp’ers op de werkvloer, huurde de organisatie bestuurder Han wél in als zzp’er via diens eigen adviesbureau. De Belastingdienst is het hier niet mee eens. Als Livio pech heeft, moeten het alsnog tienduizenden tot misschien wel meer dan 100.000 euro’s aan werkgeverslasten betalen.”

Ook moest Livio een half miljoen afschrijven omdat de geplande nieuwbouw in Haaksbergen is stilgelegd.

Vertrouwen

Een paar weken geleden zei de cliëntenraad en de ondernemingsraad het vertrouwen in de raad van toezicht op.