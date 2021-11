Beter zicht op het RS-virus met nieuw Europees samenwerkingsproject

Om het RS-virus in de gaten te houden, werken het RIVM en het Nivel samen in een Europees netwerk. Verschillende Europese gezondheidsorganisaties en laboratoria wisselen gegevens uit over de verspreiding van het RS-virus, meldt het Nivel in een online bericht.

Het netwerk is onderdeel van een Europees onderzoeksproject: PROMISE. PROMISE staat voor ‘Preparing for RSV Immunisation and Surveillance in Europe’. Het PROMISE-project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Innovative Medicines Initiative, een publiek-private financiering. Het UMC Utrecht zal als derde Nederlandse partner klinisch onderzoek doen naar het RS-virus. Het project is gisteren officieel gestart.

Gegevens

De betrokken organisaties in het netwerk gaan gegevens over de verspreiding van het RS-virus met elkaar delen. Dit gebeurt in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook kijken de gezondheidsorganisaties naar optimale methoden om het RS-virus in het laboratorium te kunnen aantonen en onderzoeken.

Informeren

Dankzij het uitwisselen van gegevens is het virus scherp te monitoren. Hierdoor zijn ziekenhuizen en beleidsmakers vroeg te informeren over een mogelijke nieuwe RS-virusepidemie.