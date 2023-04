‘Betrek schoonmakers bij facilitaire taken in zorginstelling’

Sectormanager bij CSU, Meta Boelens: “Veel zorginstellingen zijn traditioneel georganiseerd. We moeten breder denken om verder te komen in de toekomst.”

Foto: H_Ko/stock.adobe.com

Zij zegt dit in gesprek met Interclean. Boelens: “Ik denk dat schoonmakers een substantiële rol kunnen spelen in de efficiëntie van het zorgproces”.

Onderdeel zorgteam

Boelens vindt dat schoonmakers onderdeel moeten worden van het zorgteam binnen deze instellingen. Dit zorgt volgens haar voor betere communicatie met meer persoonlijk begrip en meer samenwerking. Ze voegt daaraan toe dat het heel moeilijk is om alle stakeholders binnen de zorg mee te krijgen in dat verhaal, doordat stakeholders vastzitten in hun eigen interne structuur.

Zorgorganisaties

Boelens merkt wel dat sommige zorgorganisaties de dialoog aan willen gaan met schoonmaakdienstverleners. Een goed begin is volgens haar om schoonmakers niet-patiëntgebonden taken te laten uitvoeren als onderdeel van hun werk. “Als je kijkt naar zorgondersteuners of woonzorgbegeleiders, dan omvatten hun taken ook veel logistieke en facilitaire processen. Bijvoorbeeld het brengen van bloedmonsters naar het lab, het organiseren van de was of het aanvullen van handdoeken. Maar ook als een patiënt de kamer verlaat en de kamer moet worden schoongemaakt of het bed moet worden verschoond. Dat soort taken, die niet direct met de patiënt te maken hebben, zouden door de schoonmaker gedaan kunnen worden.”

Integrale inzet

Uiteindelijk zou de schoonmaakdienstverlener substantieel kunnen bijdragen aan een efficiënter zorgproces, zo hoopt Boelens. Zij ziet schoonmakers niet als externe partij maar als betrokkene bij de zorg voor patiënten. Schoonmakers willen dat zelf ook graag. “Vaak worden schoonmakers ingezet op de geplande schoonmaak en de niet-planbare schoonmaak is vaak binnen de zorginstelling. Hierdoor zijn de schoonmakers het contact met de instelling volledig kwijt.” In sommige ziekenhuizen ziet Boelens de betrokkenheid al komen. Daar maken schoonmakers aan het begin van de dag deel uit van het personeelsoverleg.