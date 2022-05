Schoonmaakreus tilt omzet ruim over 600 miljoen euro

De omzet van CSU bedroeg 434 miljoen euro, een stijging van 3,4 procent. Voor Tzorg nam de omzet in 2021 met 7,8 procent toe tot 189 miljoen euro. In 2020 bedroeg de omzet van Total Care 595 miljoen euro.

CSU

De omzet van schoonmaakbedrijf CSU nam met 14 miljoen euro toe. In 2021 daalde de omzet door corona in met name hotels, leisure en evenementen, maar steeg de vraag naar schoonmaak in de zorg. De nettowinst van CSU kwam in 2021 neer op 22,0 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van coronajaar 2020, toen het resultaat nog 10,9 miljoen euro was. Deze toename is groot maar tegelijkertijd ook vertekend. Door corona was het resultaat van 2020 in belangrijke mate lager dan in 2019. Bovendien verstrekte de overheid in 2021 een eenmalige korting op de WW-premies.

Visuele arbeidscontracten

CSU stapte in 2021 als eerste facilitair dienstverlener over op visuele arbeidsovereenkomsten voor medewerkers. Een visueel contract sluit beter aan bij veel van CSU’s medewerkers, doordat zij beter kunnen overzien waar zij voor tekenen. Bij het schoonmaakbedrijf zijn 130 nationaliteiten in dienst.

Tzorg

Thuiszorgorganisatie Tzorg blijft marktleider in huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wmo. In 2021 nam de omzet voor Tzorg met 7,8 procent toe tot 189 miljoen euro. Deze groei komt voor 1 miljoen euro uit acquisities, maar voornamelijk door autonome groei. Door samen met gemeenten en partners te zoeken naar oplossingen zorgde Tzorg naar eigen zeggen voor continuïteit van de zorg en een aangenaam thuis voor hun cliënten.

Preventie

Tzorg wil niet alleen ondersteunend werken maar ook preventief. Met de dagelijkse zorgtaak bij mensen achter de voordeur ‘herkennen medewerkers kwetsbaarheid’ en zien zij het als hun taak om zelfredzaamheid te stimuleren. Daarom startte Tzorg in 2021 met het verder ontwikkelen van de signaleringsfunctie. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen in vermijdbare zorg belanden.

Pgb

Naast cliënten met een Wmo-indicatie, kunnen voortaan ook mensen terecht zonder Wmo-indicatie. Met Thuisondersteuning Particulier biedt Tzorg particuliere ondersteuning aan cliënten die deze zorg zelf betalen of deze financieren vanuit een pgb via de Wmo.