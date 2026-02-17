Zorgkantoren beloven regeling voor meerzorg thuis

Er komt een landelijk uniforme werkwijze die alle zorgkantoren vanaf 1 maart gaan toepassen voor het beoordelen van een aanvraag voor meerzorg thuis met een pgb.

© tadamichi / Getty Images / iStock

Dit hebben alle zorgkantoren gezamenlijk op 3 februari besloten. Zij zullen de regeling in de Staatscourant publiceren.

Meerzorg

Meerzorg is extra zorg die iemand nodig heeft vanwege een bijzondere zorgbehoefte. Dit betekent dat er sprake is van een complexe zorgvraag waarin redelijkerwijs niet kan worden voorzien vanuit de mogelijkheden van het geïndiceerde zorgprofiel. Meerzorg is van oorsprong geïntroduceerd in de gehandicaptenzorg voor zeer complexe situaties. In de loop van de jaren is de meerzorgregeling voor andere sectoren opengesteld en is het gebruik ervan sterk toegenomen.

Onrust

Vorig jaar ontstond onrust bij thuiswonende cliënten met Wlz-zorg die eerder in aanmerking kwamen voor meerzorg omdat zorgkantoren aanvragen voor verlenging of verhoging van meerzorg afwezen, met het argument dat er bij deze cliënten geen sprake was van een ‘bijzondere zorgbehoefte’ die de mogelijkheden van het zorgprofiel overstijgt. Onder druk van de Tweede Kamer beloofden zorgkantoren een coulanceregeling te hanteren. Dat hield in dat zij zich per casus zouden inzetten voor een passende overgang als een cliënt niet langer in aanmerking komt.

Beleidskader

Nu komt er dus een beleidskader waarmee elke meerzorgaanvraag wordt beoordeeld. Het geheel is een vijfpuntenplan dat bestaat uit de volgende vragen:

1. Is sprake van het best passende zorgprofiel?

2. Is er sprake van een zorgprofiel met recht op meerzorg?

3. Zijn andere toeslagen dan meerzorg van toepassing?

4. Is er sprake van een zorgprofiel overstijgende zorgbehoefte?

5a. Overstijgt de zorgbehoefte de aan het zorgprofiel verbonden bekostigingsuren met 25 procent?

5b. Is meerzorg noodzakelijk in verband met een bijzondere situatie?

Afgewezen aanvragen

De Tweede Kamer vroeg in een debat afgelopen december om mensen van wie de aanvraag voor meerzorg vorig jaar is afgewezen alsnog een kans te geven. Zorgkantoren hebben toegezegd om alle cliënten die vanaf 1 januari 2025 een afwijzing op een meerzorgaanvraag hebben ontvangen, persoonlijk te benaderen “indien er een redelijke aanname is dat de cliënt op grond van het nieuwe beleidskader wel voor meerzorg in aanmerking zou kunnen komen.” De verwachting van de zorgkantoren is dat zij dit voor 1 maart aanstaande hebben afgerond.

Overeenstemming

Dit is later dan in het debat is gemeld. Dat komt vooral omdat zorgkantoren eerst overeenstemming wilden bereiken over het gezamenlijke beleidskader. Nu de contouren daarvan vaststaan, kan het zorgkantoor een selectie maken van de te benaderen cliënten en hen de juiste informatie verschaffen over de nieuwe procedure.

Nieuwe aanvraag

De benaderde cliënten kunnen na contact een nieuwe aanvraag doen, waarbij ook ruimte wordt geboden voor aanpassingen in de aanvraag ten opzichte van de eerder ingediende aanvraag als zich wijzigingen in de zorgbehoefte of zorginzet hebben voorgedaan. Als zij alsnog in aanmerking komen voor meerzorg, dan zal het zorgkantoor zich tevens inspannen om een passende overbrugging te realiseren.

Staatssecretaris VWS

De huidige betrokken staatssecretaris, Nicki Pouw-Verweij, heeft al eerder laten weten de regelgeving ten aanzien van meerzorg te willen verduidelijken. Zij zegt in overleg de willen treden met professionals, zorgkantoren en vertegenwoordigers van cliënten en hoopt dat er op 1 januari 2027 een aangepaste regeling van kracht kan zijn.