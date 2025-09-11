Zorgkantoren beloven coulance bij beoordeling aanvragen meerzorg

De regels voor het aanvragen van meerzorg moeten duidelijker, maar dat gaat tijd kosten. In de tussentijd gaan zorgkantoren coulanter om met de aanvragen van mensen die een grote en complexe zorgvraag hebben. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij van Langdurige en Maatschappelijke Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

Meerzorg is extra zorg die iemand nodig heeft vanwege een bijzondere zorgbehoefte. Dit betekent dat diegene een complexe zorgvraag heeft waarin niet kan worden voorzien vanuit de mogelijkheden van het geïndiceerde zorgprofiel. Meerzorg is mogelijk binnen de instelling en in de thuissituatie.

Aanvragen onverwacht afgewezen

Het ministerie van VWS kreeg dit voorjaar signalen dat zorgkantoren aanvragen voor meerzorg in de thuissituatie onverwacht afwezen. Deze signalen kwamen van Metgezel (organisatie voor gespecialiseerde cliëntondersteuning) en Kenniscentrum ZEVMB, maar ook bij het Team Complexe Casuïstiek van het ministerie van VWS zelf kwamen de afgelopen periode meerdere casussen binnen waarbij dit speelt.

De Tweede Kamer vroeg dit jaar in via een motie om te onderzoeken hoe zorgkantoren zo onafhankelijk en objectief mogelijk kunnen vaststellen wanneer iemand in aanmerking komt voor de meerzorg-regeling en de noodzakelijke stappen te zetten om de regeling hierop aan te passen.

Regelgeving inconsistent

Eerder, in 2023 al, constateerde ook Zorginstituut Nederland dat de huidige regelgeving inconsistenties bevat. Zorgkantoren worstelen met het beoordelen van meerzorgaanvragen, vooral waar het gaat om toezicht in de thuissituatie. De huidige regelgeving is volgens het Zorginstituut onvoldoende duidelijk over welk referentiekader de zorgkantoren moeten aanhouden om te beoordelen of sprake is van een bijzondere zorgbehoefte. Het Zorginstituut adviseert om dit te verduidelijken en hierbij uit te gaan van de aard en inhoud van de zorg zoals die uit het zorgprofiel geboden kan worden.

“Het advies van het Zorginstituut om een referentiepunt in de regelgeving op te nemen vraagt een zorgvuldig proces en nog nader te maken afweging”, schrijft staatssecretaris Pouw-Verweij hierover. “Alhoewel er uiteraard grenzen zijn aan wat zorg thuis extra kan kosten ten opzichte van verblijf in de instelling en ook in termen van organiseerbaarheid, is er is meer tijd nodig om de uitvoerbaarheid en gevolgen van het referentiepunt dat het Zorginstituut adviseert nader in kaart te brengen.”

Coulant

De regelgeving aanpassen gaat dus tijd kosten, in de tussentijd heeft Pouw-Verweij een aantal toezeggingen van de zorgkantoren gekregen. Zorgkantoren willen onder meer coulant zijn bij cliënten met een complexe en/of intensieve zorgvraag waarvoor een verlenging wordt aangevraagd op een eerder door het zorgkantoor afgegeven Meerzorgbeschikking thuis. Zorgkantoren zullen zich per casus inzetten voor een passende overgang als een cliënt niet langer in aanmerking komt voor meerzorg en hierover in contact treden met de client.

Maatwerkoplossing

“Mijn inzet daarbij is dat thuiswonende cliënten in de tussentijd zoveel mogelijk de zorg blijven krijgen die zij ontvingen. Hier heb ik de zorgkantoren, zo ver als dat kan binnen mijn rol, ook toe verzocht. Ik vertrouw erop dat zorgkantoren ongewenste knelpunten zullen voorkomen en zal dit nauwlettend volgen. Indien daartoe aanleiding is, zal ik opnieuw met zorgkantoren het gesprek voeren. (…) Voor thuiswonende cliënten met een complexe zorgvraag die niet in aanmerking komen voor meerzorg, ben ik voornemens de overige mogelijkheden voor maatwerkoplossingen voor zorg thuis te bezien. Het gaat om extra kosten thuis (EKT) en diverse toeslagen. Op welke manier ik dat ga doen, zal ik de komende periode samen met de zorgkantoren uitwerken juist om de uitvoering gelijkgericht te maken”, aldus Pouw-Verweij.