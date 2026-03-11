Cliëntenraad spant rechtszaak aan om sluiten kindzorgvilla’s

De cliëntenraad had het bestuur een ultimatum gegeven om met een oplossing te komen voor het openhouden van de villa’s. Dat liep woensdag om 12.00 uur af.

De cliëntenraad eiste dat het bestuur zou aftreden en een nieuw bestuur zou aanstellen dat met minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) naar een oplossing moest gaan zoeken. Sterk zei maandag dat de villa’s openblijven zolang er geen alternatieve zorg is gevonden voor de kinderen.

‘Personeel dreigt te vertrekken’

De cliëntenraad roept de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam op om de zaak zo snel mogelijk te behandelen. Marcel Barzilay zegt namens de cliëntenraad dat ExpertCare nu “onomkeerbare stappen” neemt. Het personeel zou een andere baan gaan zoeken en daardoor zou zowel de zorg als de kans op een overname in gevaar komen.

ExpertCare zei eerder de zaak te betreuren en wilde daar woensdag niets aan toevoegen. (ANP)