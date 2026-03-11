Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Cliëntenraad spant rechtszaak aan om sluiten kindzorgvilla’s

,

De cliëntenraad van zorgaanbieder ExpertCare stapt naar de rechter om de sluiting van vier zorgvilla’s te voorkomen.

De cliëntenraad had het bestuur een ultimatum gegeven om met een oplossing te komen voor het openhouden van de villa’s. Dat liep woensdag om 12.00 uur af.

De cliëntenraad eiste dat het bestuur zou aftreden en een nieuw bestuur zou aanstellen dat met minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) naar een oplossing moest gaan zoeken. Sterk zei maandag dat de villa’s openblijven zolang er geen alternatieve zorg is gevonden voor de kinderen.

‘Personeel dreigt te vertrekken’

De cliëntenraad roept de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam op om de zaak zo snel mogelijk te behandelen. Marcel Barzilay zegt namens de cliëntenraad dat ExpertCare nu “onomkeerbare stappen” neemt. Het personeel zou een andere baan gaan zoeken en daardoor zou zowel de zorg als de kans op een overname in gevaar komen.

ExpertCare zei eerder de zaak te betreuren en wilde daar woensdag niets aan toevoegen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Wlz

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:40 Cliëntenraad spant rechtszaak aan om sluiten kindzorgvilla's
10 mrt 2026 Cliëntenraad stelt ultimatum voor openhouden zorgvilla's
17 feb 2026 Zorgkantoren beloven regeling voor meerzorg thuis
19 jan 2026 Vier zorgaanbieders coördineren verdeling Wlz-plaatsen
13 jan 2026 Langdurige zorg heeft vanaf 2026 meer geld om te investeren in zorgvastgoed

Interessant voor u

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

159 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

Naar de podcast

158 Het coalitieakkoord: zegen of ramp voor de gezondheidszorg? 

Naar de podcast

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties