Gemeenten strenger met toekenning pgb-budget, ouders in de knel

,

Gemeenten worden steeds strenger met het toekennen van informele pgb-zorg, blijkt uit onderzoek van Pointer na gesprekken met tientallen cliëntondersteuners en ouders.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een zorgbudget voor ouders om voor hun kind met een beperking te zorgen. Door het strengere beleid worden ouders nu aangespoord om deze zorg, waarvoor ze eerst financiële compensatie ontvingen, gratis te leveren.

Eigen kracht

Een cruciaal begrip in deze kwestie is de eigen kracht van ouders. Gemeenten kijken vaak naar wat ouders gratis, op eigen kracht, kunnen doen als het gaat om zorgtaken. Maar dit levert een dilemma op voor ouders. Want als ze verplicht onbetaald veel extra zorg moeten leveren, kunnen ze die tijd niet besteden aan betaald werk buiten de deur, met flinke financiële gevolgen. (ANP)

