Bettr Health en Menzis maken app voor vrouwen in de overgang

,

Menzis en Bettr Health willen hiermee vrouwen in de overgang ondersteunen.

De app moet informatie gaan bevatten over preventie, zelfeducatie en zelfzorg en ook toegang bieden tot kwalitatief goede zorg in de eerste- en tweede lijn zoals de overgangsconsulent, huisarts en gynaecoloog.

Volgens de zorgverzekeraar en het softwarebedrijf is de gezondheid van vrouwen nog altijd onderbelicht. Zij starten de samenwerking om “de gezondheid van vrouwen in Nederland te verbeteren”.

Overgangs-app

Voor vrouwen met overgang gerelateerde klachten heeft Bettr Health de app emmii ontwikkeld. Alle verzekerden van Menzis krijgen vanaf de lancering half maart gratis toegang tot deze app. De verwachting is dat het gebruik van de app de druk op de eerstelijnszorg vermindert. Als er toch een doktersbezoek nodig is, draagt emmii bij aan een betere voorbereiding voor een consult. “Maar bovenal versterkt het de eigen regie, vergroot het de zelfredzaamheid en verbetert het de gezondheid van de vrouw.”

Menzis wil tijdens de overgang zichtbaar zijn. Carolien Bos, directeur Klant & Markt: “Echte zorg is aandacht: naast iemand staan en een betrouwbaar kompas bieden voor vragen in deze levensfase. We willen er voor onze verzekerden zijn als ze ons nodig hebben.”

Bettr Health Group

Bettr Health Group is een “innovatieve groep” softwarebedrijven die zich richt op het aanpakken van uitdagingen in de zorgsector door middel van slimme technologie. De groep bestaat uit drie gespecialiseerde bedrijven: Bettr Health Technology, Bettr Health Solutions en Bettr Health Finance.

