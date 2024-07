Oud-bewindspersonen pleitten op de valreep voor wijziging jeugdwet

De Jeugdwet moet gewijzigd worden om meer duidelijkheid te scheppen over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat schrijven toenmalig staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Frank Weerwind (Rechtsbescherming) in een van hun laatste brieven aan de Tweede Kamer.

Zij schrijven dit in een beleidsredactie op het advies over vrijheidsbeperkende maatregelen in de open residentiële jeugdhulp van de Raad voor Strafrechtuitvoering en Jeugdbescherming uit oktober 2023. De RSJ adviseert de gesloten jeugdhulp af te bouwen, mits er voldoende alternatieven zijn voor passende zorg.

Eén wet

In het advies beveelt de RSJ aan één wettelijke regeling te ontwerpen voor de zorg en ondersteuning aan jeugdigen, door middel van een harmonisatie van de Jeugdwet, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang. De reden hiervoor is dat op dit moment vrijheidsbeperking van jeugdigen in deze drie wetten verschillend is geregeld.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Ook adviseert de RSJ om een aantal rechtswaarborgen en randvoorwaarden te verbinden aan het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen in de open residentiële jeugdhulp. Tot het moment dat voorzien is in een wettelijke grondslag, rechtswaarborgen en randvoorwaarden adviseert de RSJ om geen vrijheidsbeperkende maatregelen in de open residentiële jeugdhulp toe te passen.

Gesloten jeugdhulp

De RSJ is daarnaast van mening dat een plaatsing in geslotenheid in beperkte en noodzakelijke gevallen mogelijk moet blijven. In zulke gevallen moet de plaatsing zo kort mogelijk duren en moet deze in het teken staan van het bieden van de meest passende zorg en ondersteuning aan de betreffende jeugdige. Hierbij sluit de RSJ aan bij het uitgangspunt van kleinschaligheid en het zoveel mogelijk voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen.