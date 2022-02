Bianca Buurman wil excuses van kabinet-Rutte

V&VN-voorzitter Bianca Buurman wil excuses van het kabinet-Rutte voor de fouten in de eerste fase van de coronacrisis: “Excuses voor de beïnvloeding van het OMT, waardoor verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen minder beschermingsmiddelen kregen. En excuses voor dat we zijn genegeerd. Met alle consequenties van dien.” Bij die excuses hoort volgens Buurman een financiële compensatie voor de zorgmedewerkers die zijn getroffen door long covid.

Daarmee reageert Buurman op de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een analyse van de eerste maanden van de coronacrisis. Het kabinet-Rutte had veel te weinig aandacht voor andere sectoren dan ziekenhuizen. Daar was de aandacht “zeer sterk op gericht”, wat “ongekend grote gevolgen had voor de verpleeghuizen”, schrijft de OVV.

“We willen dat het kabinet ruiterlijk erkent dat ze de verpleeghuissector over het hoofd heeft gezien”, zegt Buurman: “Terwijl ze in het begin van de pandemie hadden beloofd om zich in te zetten voor de meest kwetsbare mensen. Dat is niet gebeurd.”

Financiële compensatie

Bij die excuses hoort volgens haar een financiële compensatie voor de zorgmedewerkers die zijn getroffen door long covid. Ze lopen kans om in de bijstand te komen, voordat ze zijn hersteld. Ze steunt daarom volmondig de brief die de FNV dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en waarin de bond vraagt op korte termijn een long covid-fonds te financieren. Bij de FNV hebben zich inmiddels meer dan 4000 zorgmedewerkers met long covid gemeld.

Uit het rapport, maar ook een eerdere uitzending van Nieuwsuur, blijkt dat het ministerie van VWS OMT-adviezen heeft beïnvloed. “Dit is dus politieke inmenging bij de opstelling van de richtlijnen voor zorgprofessionals”, zegt Buurman. Dat heeft volgens haar geleid tot meer besmettingen en long covid bij zorgmedewerkers. “Het kan toch niet zo zijn dat de slachtoffers van dat beleid ook de financiële gevolgen daarvan moeten dragen?”

Te weinig aan tafel

Buurman vindt dat verpleegkundigen en verzorgenden geen regie hadden over hun eigen veiligheid. De verpleeghuizen zaten in het begin van de pandemie – die is onderzocht door de OVV – te weinig aan de OMT-tafel. Daarin waren verpleegkundigen en verzorgenden niet vertegenwoordigd en is de vertaalslag naar de praktijk onvoldoende gemaakt.

Verpleeghuizen, maar ook organisaties als V&VN en ActiZ hebben wel “geroepen, maar er bleef lange tijd te weinig aandacht voor onze zorgen”, vertelt Buurman: “De ouderenzorg is toch altijd een sector die een beetje negatief wordt bekeken, zoals door Jaap van Dissel (directeur RIVM, red.). Die zei op een gegeven moment dat de infectiepreventie in de verpleeghuizen niet op orde was. Terwijl verpleegkundigen en verzorgenden vanaf het begin hebben aangegeven dat goede bescherming nodig was.”