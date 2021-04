Bonden: regel zorgbonus zoals afgesproken

Regel de zorgbonus nu eens gewoon zoals die is afgesproken. Dat is de boodschap van zorgvakbond NU’91 aan de overheid, in een reactie op de Kamerbrief van demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) over de zorgbonus. Daarin schrijft zij dat vanwege het beschikbare budget gekozen moet worden wie recht zou moeten hebben op de bonus. Dat de gehandicaptenzorg en de ggz erbuiten zouden vallen, is een hele rare keuze, vindt NU’91. Ook CNV is ontevreden. Volgens de bond moet het budget voor de bonus worden verhoogd.

Volgens de demissionair minister zijn er twee opties: of de bonus wordt 500 euro netto voor zorgmedewerkers die veel werken met corona en daardoor veel ziekteverzuim hebben, of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus. In dat laatste geval gaat het om een bedrag tussen de 200 en 240 euro. Als voor de eerste optie wordt gekozen, krijgen mensen in de gehandicaptenzorg, ggz of jeugdzorg geen extra geld.

Mensen in de frontlinie

“De bonus was bedoeld voor extra inspanningen rond de Covid-19-pandemie voor mensen in de frontlinie. Dan kun je niet stellen dat de medewerkers in de gehandicaptenzorg en ggz daarbuiten moeten vallen. Dat zijn net zo hard mensen die in de frontlinie staan in de Covid-19-zorg”, aldus een woordvoerder van NU’91.

De woordvoerder van NU’91 noemt het ook erg ongepast dat Van Ark nu met deze discussie op de proppen komt. “We zitten nu volop in de piek van de derde golf. Mensen weten niet hoe ze al dat werk moeten verzetten. En deze discussie werkt niet echt motiverend.”

CNV Zorg & Welzijn vindt het schandalig dat Van Ark een “zogenaamd dilemma schetst” rond het uitkeren van de tweede coronabonus, “terwijl in de zorg met man en macht gewerkt wordt om de derde coronagolf te beteugelen en er over ‘code zwart’ gesproken wordt”. Voorzitter van de bond Anneke Westerlaken vindt beide opties die nu op tafel liggen onvoldoende. “We geven de Kamer mee: pleit voor een derde optie en geef de zorgverleners wat zij verdienen. Juist nu is dit nodig, omdat het kabinet heeft geweigerd extra in een structurele salarisverhoging voor de zorg te investeren.”

Problemen met eerste bonus niet opgelost

Vorig jaar werd een bonus van 1000 euro toegekend aan zorgmedewerkers. Die was niet voor iedereen bedoeld, maar werd door veel instellingen ruim aangevraagd. Daardoor werd het budget overschreden. CNV Zorg & Welzijn wijst erop dat de problemen bij de toekenning van de eerste bonus van 1000 euro nog niet volledig zijn opgelost. De beslissing om nu veel minder zorgwerkers een tweede bonus te geven of de bonus te verlagen, versterkt volgens de bond het ongenoegen. “Zeker gezien de enorme investeringen die het demissionair kabinet wel doet in entreetesten of het bedrijfsleven.” Westerlaken: “Wil je zorgpersoneel waarderen, dan moet je in hen investeren, en ze niet frustreren.” (ANP)