Borstkankermedicijn vergoed voor grotere groep patiënten

Als de vergoeding van het medicijn wordt uitgebreid naar een grotere groep borstkankerpatiënten, kunnen naar verwachting jaarlijks bijna 500 mensen extra worden behandeld. Voor de samenleving betekent dat een stijging in de totale zorgkosten van ongeveer 40 miljoen euro.

Laatste levensfase verlengen

Aan de hand van verbeterd weefselonderzoek kan de behandeling met Enhertu® (trastuzumab-deruxtecan) ook ingezet worden voor mensen met niet te opereren en uitgezaaide HER2-low borstkanker. Door het medicijn groeit hun tumor minder hard en leven zij langer vergeleken met de huidige standaardbehandeling chemotherapie.

De behandeling met Enhertu® kan wel zorgen voor ernstige bijwerkingen. Bijvoorbeeld de verdikking van longweefsel, wat kan leiden tot ernstige kortademigheid. En het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven voor patiënten is onduidelijk. De fabrikant van het medicijn heeft dit wel onderzocht, maar de resultaten daarvan niet gepubliceerd. Toch wegen de voordelen op tegen de nadelen, zo oordeelt het Zorginstituut.

Weefselonderzoek

Het Zorginstituut adviseert de minister dat het verbeterde weefselonderzoek op tijd beschikbaar moet zijn in alle ziekenhuizen. Mark Janssen, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, legt uit: “We willen de behandeling beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen bij wie het werkt. Maar ook willen we geen mensen blootstellen aan ernstige bijwerkingen zonder dat daar gezondheidswinst tegenover staat. Om passende zorg te bieden, is het dus erg belangrijk dat goed weefselonderzoek aantoont of sprake is van HER2-low of HER2-negatieve borstkanker.”

Vraagprijs omlaag

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet de vraagprijs van Enhertu® omlaag in de onderhandelingen tussen de fabrikant en de minister van VWS concludeert het Zorginstituut. Met de huidige vraagprijs zijn de behandelingskosten van Enhertu® ongeveer 95 duizend euro per patiënt. De behandeling is momenteel te duur voor de gezondheidswinst die het de patiënt oplevert.

Nog een belangrijke reden voor het Zorginstituut om prijsverlaging te adviseren, is dat de fabrikant de effecten op de kwaliteit van leven van patiënten niet openbaar heeft gemaakt. Als een medicijn de kwaliteit van leven van patiënten verbetert, dan kan dat een reden zijn om een hogere prijs te accepteren.